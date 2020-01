Jorge Lorenzo está a tope desde su adiós a MotoGP y a la competición. El balear, campeón del mundo, ha mostrado su felicidad tras conocer que será una de las nuevas leyendas de MotoGP, y ha dicho que es una "sabia elección".

"Muy feliz de saber que seré nombrado 'MotoGP Legend' junto a Max Biaggi y Hugh Anderson. Entraré en una lista de grandes campeones que han marcado la historia de nuestro deporte. Gracias MotoGP por esta sabia elección", comentó Lorenzo en redes sociales.

