Jorge Lorenzo no correrá en Japón: "No puedo apoyar ni un diez por ciento de la mano izquierda"

El piloto mallorquín de MotoGP Jorge Lorenzo (Ducati) no participará en el Gran Premio de Japón, decimosexta prueba del Mundial de motociclismo, después de rodar sólo una vuelta en los primeros entrenamientos libres de Motegi y resentirse de su lesión en la muñeca izquierda.

"A pesar de haber hecho un intento en los libres de esta mañana, desgraciadamente Lorenzo ha decidido que no correrá este fin de semana debido a su lesión en la muñeca izquierda", informó su equipo este viernes.

El balear sólo pudo dar una vuelta con su Desmosedici GP18 al trazado nipón y se bajó de ella haciendo gestos de negación. Lorenzo se lesionó en la pierna tras el incidente con Marc Márquez (Repsol Honda) en la primera curva del Gran Premio de Aragón y la muñeca en una aparatosa caída en los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia, incidente del que aún le quedan secuelas.

El director deportivo de Ducati, Paolo Ciabatti, confirmó que el mallorquín no correrá. "Parece que será el final de su fin de semana. Se ha sentido mejor durante las dos semanas de descanso, pero en los últimos días, ha intensificado los entrenamientos y tiene más dolor", señaló.

"Hicimos otra vez las pruebas y hemos visto que no se ha sellado la fractura. Motegi no es la mejor pista para pilotar cuando estas lesionado. Con este dolor no sería inteligente correr", concluyó.