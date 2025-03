Joan Mir pide valentía a sus compañeros de MotoGP para denunciar las condiciones extremas del GP de Tailandia

"A ver quién es el primero que dice que así no se puede correr...". Esa es la frase de Joan Mir, piloto de Honda, sobre las condiciones extremas que se vivieron este fin de semana en el Gran Premio de Tailandia de MotoGP. Temperaturas altísimas y una humedad que complicaron mucho a los pilotos y también a las motos.

Mir no pudo terminar la prueba. Se fue al suelo en el inicio al perder la rueda delantera: "He perdido la concentración un momento, he apretado un poquito más el freno y ya pues he perdido la rueda delantera. Es una pena porque no refleja el potencial que teníamos en esta carrera".

Otra vez sufrió quemaduras en el cuerpo por las altísimas temperaturas a las que está la moto: "Tuvimos problemas con esto de la temperatura y este domingo también. Me quemo, me han salido dos ampollas detrás de la parte del isquiotibial porque me voy quemando e iba pensando ya más en cómo hacer para no quemarme que realmente en pilotar".

¿Alguien de la parrilla se atreverá a denunciar estas condiciones? "En el deporte de élite entra mucho también el ego de cada uno y quién es el primero que dice que así no se puede correr. Yo creo que lo primero también para el tema de los motores, para el tema de los neumáticos, todo esto es un reto para todos... Yo creo que serán las condiciones más extremas que nos vamos a encontrar en todo el año", dice el campeón de MotoGP en 2020.

Argentina, próxima cita

El Gran Premio de Argentina es la segunda parada en el calendario. Y Mir cree que no será favorable para Honda: "No es el mejor circuito para nosotros, porque es un circuito mucho de grip, de traccionar, una pista súper ancha y nosotros no es nuestro punto clave...".

"Tengo curiosidad para saber dónde estaremos en Argentina porque creo que refleja mucho los puntos débiles que tenemos. Luego Austin quizá nos puede ir un poco mejor, pero ya digo, vamos a ver. De momento a todos los circuitos que hemos ido este año hemos sido rápidos, tanto en Sepang fuimos bien como aquí hemos ido bien", dice para finalizar Mir.