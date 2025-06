La reflexión de un piloto de Ducati sobre una posible "crisis": "Márquez ha elevado..."

Ducati ha sido la gran dominadora en MotoGP en las últimas temporadas. La fábrica ha conquistado los tres últimos campeonatos que se han disputado en la categoría reina, dos con el equipo oficial (Bagnaia, 2022 y 2023) y uno con un equipo satélite (Jorge Martín, 2024).

El comienzo de esta campaña invitaba a pensar que el dominio iba a seguir siendo aplastante por parte de la fábrica pero a medida que han ido pasando las carreras, las Ducati han ido mostrando que también tienen debilidades. Solo tres pilotos de la marca han conseguido ganar carreras, Marc Márquez, Álex Márquez y 'Pecco' Bagnaia.

En pruebas en las que las condiciones han sido algo más complicadas, marcas como Honda o Aprilia han conseguido triunfos y Yamaha, con Quartararo, ha sido capaz de encadenar tres 'poles' consecutivas. Eso sumado a que las Ducati han tenido algún que otro problema con partes como el tren delantero, ha provocado la aparición de rumores sobre una posible crisis.

Michele Pirro, piloto probador de la escudería boloñesa, ha analizado esta situación y ha dejado claro que no hay crisis: "Creo que este año con este Marc Márquez el listón se ha elevado; y respecto al pasado se tiene la percepción de que todos podrían ganar. MotoGP ya no es como cuando la victoria era cuestión de los típicos dos o tres porque quizás todos los demás tenían motos menos performantes".

"Luego, claro, saber que Ducati es en cualquier caso la moto más performante y la que todos quieren me llena de orgullo. Después de dos carreras extrañas como Le Mans o Silverstone he visto que alguien trataba casi de hablar ya de Ducati en crisis. Me parece que Aragón ha dicho ampliamente que Ducati no solo sigue ahí, sino que apunta cada vez más alto con todos sus pilotos ", ha reconocido Pirro en unas declaraciones recogidas por 'MotoSan'.