Jorge Martín sigue reinando en MotoGP. Victoria en Le Mans y más líder del mundial. Además, le 'mete' puntos a un Pecco Bagnaia que perdió la segunda posición contra Marc Márquez en la última vuelta. Y al madrileño, durante la carrera, sobre todo le preocupó lo que hacía el italiano.

"Muy feliz de haber ganado hoy y de estar delante de dos campeones como Marc y Pecco, que creo que eso le da un aliciente. Lo he hecho otras veces, pero con el nivel que hay, con Marc, con Pecco ahí apretando los dientes... ha sido muy difícil", dijo 'Martinator' a AS'.

Y explicó por qué esa preocupación ante Pecco: "Me preocupaba más Pecco porque veía que era muy difícil adelantarle, no encontraba el momento. He visto que ahí, en la 9, era su punto más débil, era donde le recuperaba todo en el T3, pero no llegaba tan cerca como para intentarlo. Al final me he tirado con todo en la curva 3".

"Una vez que hemos empezado a pelear, he visto que venía Marc también por detrás y la pelea podía provocar que llegara. Entonces, cuando me he puesto primero, el problema lo tenía Pecco y no yo, y ya a partir de ahí, a pelear conmigo mismo para hacer buenas vueltas", dice el piloto de Pramac, que está de dulce en este 2024.

A partir de ese adelantamiento, Martín tiró para que no se le echaran encima. Marc llegó y adelantó a Bagnaia casi en la última curva... y entonces ahí Jorge ya puso respirar: "Miraba siempre la tele y he visto que tenía 15 metritos y ya en la última curva he entrado tranquilo, no he tenido que forzar".

Martín es líder del campeonato con 129 puntos. Por detrás aparece Bagnaia, con 91, y un Márquez que ya asciende a la tercera posición con 89 puntos. MotoGP está que arde. Próxima parada, Barcelona.