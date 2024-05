Jorge Martín ha vuelto a reencontrarse en un fin de semana perfecto tras su caída en Jerez. El piloto madrileño se ha llevado la victoria de Le Mans agrandando su distancia en el campeonato y demostrando un pilotaje excelso.

Desde el inicio de la prueba, Martín se metió en la pelea por la victoria con 'Pecco Bagnaia'. Tras varias vueltas buscando la puerta abierta, el de San Sebastián de los Reyes consiguió adelantar a italiano para ponerse líder.

Martín trató de abrir hueco, aunque un error en las últimas vueltas hizo que tanto 'Pecco' como Marc Márquez se unieran a la batalla para un último giro de infarto. El de Ducati trató de devolverle la jugada a Jorge, aunque en su intento acabó cediendo la segunda posición a un Marc que cazó el río revuelto.

"Tenía muchas dudas antes de la carrera, pero al final me he podido demostrar a mí mismo, y a todas las personas que necesitaban que les demostrase algo, que he sido el mejor hoy en la pista. Muchas gracias al equipo, después de las caídas iba perfecta en todos los niveles. Estas dos victorias hacen del fin de semana uno perfecto aquí en Le Mans", señaló el piloto de Pramac tras su triunfo.

"No tengo nada que demostrar, creo que lo he dejado todo clarísimo en estos dos últimos años. Al final, era (demostrármelo) más que nada a mí mismo, saber que soy de los más fuertes. Este fin de semana he disfrutado muchísimo, me lo he tomado con otro estado de ánimo, no como en Jerez, que tenía demasiada presión. He querido disfrutar de pilotar, llevaba tiempo sin hacerlo", agregó ante los micrófonos de DAZN.

En cuanto a su adelantamiento a Baganaia, el español ha querido analizarlo: "No era nada fácil, porque en la curva 3 entraba muy rápido, y me la he tenido que jugar un par de veces para entrar. A falta de 3 vueltas he cometido un pequeño error en el primer sector, y me han vuelto a coger la distancia que tenía. He cerrado todos los huecos y en la última vuelta lo he dado todo para terminar primero. Se me ha hecho eterna la carrera, sobre todo las últimas cuatro vueltas".