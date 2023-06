Will Power, piloto de Penske, tiene muy claro que la IndyCar es, actualmente, la competición de automovilismo más complicada del mundo. Superando incluso a la Fórmula 1, de la cual asegura que sus pilotos son "increíbles", pero que la falta de competencia hace la categoría muy aburrida.

El australiano ha sido muy contundente en unas declaraciones recogidas por el medio 'NBC Sports' a la hora de hablar de su competición: "Es una categoría increíble, la más difícil del mundo, y la gente necesita saberlo, especialmente en comparación con la F1".

"La Fórmula 1 es una broma en cuanto a la competencia, pero en cuanto a los pilotos, tienen pilotos increíbles. Y lo siento por ellos, porque no pueden experimentar la satisfacción que tenemos con nuestras carreras porque ese es el nivel más alto del automovilismo", ha añadido.

Por todo ello, Power es un firme defensor de que la Fórmula 1 sería una mejor competición si cambiara su regulación e incentivara la igualdad entre los equipos, al igual que ocurre en el campeonato estadounidense.

"Creo que la Fórmula 1 sería mucho mejor si tuviera un fórmula como la IndyCar. Me encanta la tecnología y, desde el lado del fabricante, creo que es increíble, pero desde el lado del espectador, ¿Qué tan genial sería si todos tuvieran un Red Bull?", ha comentado el australiano.

Alex Palou, ¿IndyCar o Fórmula 1?

Si bien no le falta razón a Will Power, la Fórmula 1 no deja de ser la categoría reina del automovilismo mundial. Una disciplina a la que, pese a su escasa igualdad, todos los pilotos sueñan con llegar, y es el caso de Alex Palou.

El piloto catalán es, además de piloto de Ganassi, piloto probador del equipo McLaren de F1. Esta semana ha realizado unos test con el monoplaza de 2021 y a partir del mes de septiembre pasará a dedicarse únicamente a su labor como tercer piloto de la marca británica.