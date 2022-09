En la Fórmula 1 han sido varias las veces que algunos animales se han colado en el circuito, poniendo en peligro su vida. Desde perros o ciervos hasta castores en Montreal o incluso un gran lagarto en Singapur. Sin embargo, el pasado fin de semana en una prueba de motociclismo en el circuito británico de Snetterton dos caballos asaltaron la pista en plena sesión de clasificación.

Ocurrió durante la Ducati Trioptions Cup. En cuanto se vio este suceso tan inusual, se sacó la bandera roja y los caballos pudieron ser sacados del circuito sin problemas. Nadie resultó herido durante el incidente, ni los propios animales ni ningún piloto.

David Shoubrige, piloto que acabó logrando la 'pole', comentaba esto en una publicación de Instagram: "Podría decirse que es una de las cosas más extrañas que he visto en la pista... Vi ondear la bandera roja después de seis vueltas en mojado, lo cual era medio esperado dada la cantidad de personas que se caían en condiciones muy resbaladizas... Pero me quedé atónito en la curva 2 cuando dos de los caballos más grandes que haya visto salió corriendo al circuito frente a mí".

Se desconoce como pudieron entrar los caballos al circuito. Lo más probable es que, al estar rodeado el trazado de campo, los animales estuvieran por los alrededores y encontraran algún sitio por el que entrar.

Different kind of horsepower at Snetterton today 🐎

Someone has cocked up big time here 🙈#SnettertonBSB pic.twitter.com/FHXMWHL4DW