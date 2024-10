Tras el 'doblete' asiático de MotoGP en Indonesia y Japón y con un parón de dos semanas hasta que vuelva la acción en Australia, Gigi Dall'Igna, director general de Ducati, ha concedido una entrevista a 'La Gazzetta dello Sport'.

En la misma, además de incidir por enésima vez en que no boicotearán a Martín en su lucha con Pecco, ha definido a los cuatro primeros pilotos del Mundial, que son los cuatro de la marca italiana.

En primer lugar, se ha detenido en el vigente campeón: "Pecco Bagnaia ha ganado dos Mundiales seguidos y no son muchos los que pueden decir que lo han hecho. Y está peleando por el tercero. Hoy es el piloto de referencia en MotoGP".

También tiene buenas palabras para Jorge: "Martín demostró frialdad y carácter al recuperar una calificación potencialmente desastrosa. Desde el punto de vista mental ha mejorado. Pecco Bagnaia lo había demostrado en 2023, ahora le tocaba a él".

Eso sí, llama la atención sus palabras sobre Marc Márquez ya que hace hincapié en el gran problema que señaló el ilerdense como motivo por el que no había podido luchar por el Mundial: su rendimiento en clasificación.

"Marc creo que puede crecer en comparación con lo que vemos hoy. Creo que la clasificación será un problema que se resolverá rápidamente. Pero desde el punto de vista de la velocidad todavía tiene algo que expresar", ha explicado.

Por último, también ha hablado sobre Bastianini: "Enea ha vivido un año tan complicado, es un gran piloto con un enorme talento, pero siempre llega el momento de tomar decisiones. No puedes posponer las cosas, no sería justo para aquellos que no mantendrás. Es parte de la vida".