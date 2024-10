En Williams son todo buenas noticias en las últimas semanas. La salida de un inadvertido Logan Sargeant, la irrupción de Franco Colapinto, puntos sumados en distintas carreras, mejoras considerables en el monoplaza... y el fichaje de Carlos Sainz.

Desde el equipo británico no tienen puesto el foco ni en 2024 ni en 2025, sino en 2026 y el nuevo reglamento de Fórmula 1. Y en ese camino tendrá un papel clave el madrileño.

Durante una entrevista en 'Auto Motor und Sport', James Vowles se ha rendido ante él: "Carlos puede marcar la diferencia con cualquier coche. Por eso lo trajimos. Es una gran incorporación para cualquier equipo".

El jefe de Williams asegura que tendrán "la pareja de pilotos más fuerte" con el fichaje del '55': "Nos impulsará hacia adelante porque ha dedicado su corazón y alma al equipo. Contribuirá a mejorar las salidas, el ajuste del coche, el trabajo con los neumáticos, el simulador...".

De hecho, cree que Sainz aceptó su oferta viendo la evolución de la escudería este año: "El mensaje de que Alpine y Audi no lo consiguieron no es importante para mí. Lo que importa es que el Williams de hoy ya no es el Williams de hace tres años. Carlos no habría firmado por el Williams del pasado".