Adrian Newey se decidió por el proyecto de Aston Martin. Dejará Red Bull y trabajará con Fernando Alonso a partir de marzo del año que viene. Pero muchas escuderías en la parrilla han intentado convencerle. También Williams, aunque el futuro equipo de Carlos Sainz no se siente "preparado" para acoger al gran ingeniero de la Fórmula 1.

Así lo ha dicho James Vowles: "En Williams no estábamos preparados para alguien como Newey…".

"Aún necesitábamos hacer mucho trabajo antes de poder ofrecer a alguien de su calibre el entorno adecuado. A veces es necesario sacrificar a corto plazo para ganar a largo plazo", dice en palabras que recoge 'Auto Motor und Sport'.

La decisión de no abordar su fichaje nada tuvo que ver con el presupuesto del equipo: "No tiene que ver con el dinero, aunque al final hubo una subasta en la que no queríamos seguir participando. Quiero personas que crean en nuestro proyecto".

"Habría abrumado a nuestro equipo y eso podría haber tenido el efecto contrario. Habría terminado frustrado", explica.

Además, coincide con el discurso de Ferrari sobre "hacer equipo" y no apostar por una sola persona: "No quiero construir una infraestructura que dependa de una sola persona. Williams no gira en torno a mí, a un piloto a un ingeniero, será un equipo de mil personas trabajando juntas".