El futuro de Fernando Alonso es siempre objeto de interés. Cada temporada que pasa se rumorea con que pueda ser la última del asturiano, aunque hace unas semanas dejó claro que su objetivo era ir a por el tercer mundial.

A pesar de que haya Fernando para rato, el bicampeón del mundo acumula muchos años en la élite del automovilismo, tantos que actualmente es el piloto más veterano de la parrilla.

Más allá de optar a levantar un tercer título mundial, Alonso también quiere dejar un legado en la F1 que le haga ser recordado durante mucho tiempo. Para dejar clara esa idea se compara con el Real Madrid: "Es cierto que nada permanece igual para siempre. Las cosas avanzan y el pasado se olvida fácil y rápido. Es como todos esos jugadores del Real Madrid a los que idolatraba cuando era pequeño, ahora repasas la plantilla actual del Real Madrid y ya no están ahí".

"Pero me encantaría que mi nombre permaneciera un poco más que el de la mayoría, pero sé que va a ser muy difícil, porque vivimos en el presente, no en el pasado. Todo va hacia adelante. Es lo natural. Hay cosas que me ayudarán a seguir siendo parte del presente y que me ayudarán a que me recuerden un poco más", ha confesado Fernando en unas declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Un futuro que va más allá de pilotar

Alonso también ha matizado que le gustaría seguir en la Fórmula 1 cuando su etapa como piloto termine: "Cuando deje de pilotar en la Fórmula 1, quiero seguir formando parte del equipo para aportar que todo lo que he aprendido, compartir toda mi experiencia, que todo por lo que he pasado en más de 30 años de automovilismo siga vivo y no muera lentamente a medida que avanzan los años".