Fernando Alonso ha repasado su carrera en una entrevista a la web de Aston Martin y le han pedido un consejo para su yo del pasado, cuando empezó a competir en Fórmula 1 hace más de veinte años. Y simplemente le diría que "disfrute del camino".

"No soy muy buen consejero. A mí mismo, me diría que disfrute del viaje. Cuando eres joven y llegas a la F1, tienes la oportunidad de conducir estos coches, tu sueño de convertirte en piloto de F1 se ha hecho realidad, pero puede que no estés disfrutando del proceso", dice el piloto asturiano.

"No eres consciente de lo privilegiado que eres y de las cosas que suceden a tu alrededor", continúa.

Fernando ha construido una carrera increíble en el Gran Circo. Dos mundiales con el equipo Renault y muchísimas luchas después en Ferrari, McLaren y ahora en Aston Martin.

Pero tiene claro que lo más importante es "disfrutar del viaje". Y ese es el consejo que le daría al Fernando joven que acababa de empezar en la Fórmula 1.