Fernando Alonso terminó séptimo en el Gran Premio de Estados Unidos, pero la FIA sancionó al asturiano por ese espejo retrovisor dañado que acabó saliendo por los aires. 30 segundos de penalización y adiós a una de las remontadas más memorables de las que se recuerda en la carrera del piloto.

A sus 41 años Alonso sigue dando clase tras clase. Otra vez por delante de su compañero, Esteban Ocon, a quien adelantó en pista. Demostrando que por mucho que digan sigue siendo el líder de la escudería francesa.

Sus rivales le temen. Prefieren no tenerle detrás o delante. Sobre todo en las últimas vueltas. Este es comentario de Lando Norris que se ha hecho viral en los últimos tiempos: "Es un competidor duro. Es el último al que me quiero enfrentar en las últimas vueltas".

Ambos pilotos están protagonizando la batalla entre McLaren y Alpine por el cuarto puesto del mundial de constructores. Ni rastro de Ocon ni tampoco de un Daniel Ricciardo muy perdido.

El respeto de Norris por Alonso es total: "Le tengo mucho respecto y confío en él en que vamos a seguir teniendo buenas carreras".

Muchos pilotos del paddock han lanzado elogios al asturiano. A sus 41 años es uno de los ídolos de muchos de los jóvenes que brillan ahora en Fórmula 1. Un ejemplo claro es el de Max Verstappen, que ha igualado su número de mundiales, dos.

