Crecen las críticas a Vettel desde Italia: "No está a la altura de Fernando Alonso o Hamilton"

Las críticas no paran en la prensa italiana: "Ferrari mira hacia un futuro en el que no hay sitio para Vettel". Lo hacen por sus fallos, por la nueva victoria de Hamilton, porque ya casi no tiene opciones en el mundial...

Algunos nombres ilustres ya hacen comparaciones, sobre todo con Hamilton... y con Fernando Alonso. El asturiano no ganó el mundial, pero su huella en Maranello sigue siendo muy larga y en Italia cada vez se acuerdan más de él.

Alonso no ha dicho que 'no' a volver, todo lo contrario, cada vez que le preguntan se deja querer. Tras el fiasco de las 500 Millas de Indianápolis, McLaren y Alonso se van distanciando.

Ya han dicho que no va a volver a subirse al Fórmula 1. Vettel, en Ferrari, no da la talla; las críticas en la prensa son cada vez mayores y el español cuando puede lo repite. Las piezas van encajando y Alonso cada vez está más cerca de Ferrari.