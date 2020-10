Ferrari parece haber dado un paso en corregir los fallos del coche, al menos eso dio a entender con la cuarta posición de Charles Leclerc en el GP de Portugal.

Sin embargo, Sebastian Vettel quedó en décima posición logrando tan solo un punto. "No estoy feliz por lograr un punto. No estoy aquí para sumar solo un punto", aseguró a la 'RTL' alemana, mientras añadía: "El coche fue muy difícil de pilotar durante toda la carrera. Perdía agarre muy de repente. Fue muy difícil ganar confianza. Tuve vueltas buenas y menos buenas, nada constantes. Falta consistencia. No sé si debería decir algo más, pero mejor no. Lo he probado todo".

Demasiada distancia entre ambos pilotos, Leclerc es rápido y Vettel tiene que luchar por llegar a los puntos. "Es obvio que el otro coche es mucho más rápido. ¿Dónde pierdo tiempo? Llevo rechinando los dientes todo el año. Es posible que un idiota nunca se dé cuenta, pero ¿soy un completo idiota? Lo dudo. En algún momento deberías tener suerte y dar con la tecla. Yo nunca lo hago y si lo consigo, es solo con mucha dificultad. En el otro lado parece mucho más fácil".

Los resultados y las propias declaraciones del alemán desataron rumores sobre que Leclerc tiene mejor coche, ya que siempre está por delante de Vettel, pero éste ha negado que eso sea así.

"Tengo que pensar que tenemos el mismo coche, confío en las personas que me rodean en el garaje", ha rectificado Vettel en 'RaceFans'. Ha tratado de explicar que el monoplaza de Leclerc es más rápido porque el monegasco ha sido capaz de encontrar agarre mientras que a él le está costando: "Llevo compitiendo desde hace mucho tiempo y a veces tienes coches a los que te adaptas y otras veces no. Pero aparte de que eso, me tengo que intentar adaptar al coche lo antes posible y eso es algo que siempre tienes que hacer y que estoy haciendo este año también. Así que nada ha cambiado en ese aspecto. Se trata del agarre que sientes y el uso que le puedas dar. Así que en este aspecto diría que Charles tal vez parece sentir un tipo de agarre diferente en una zona diferente del coche que yo no estoy sintiendo. Está claro que no voy tan rápido y no soy capaz de sentir el agarre por la razón que sea".

A pesar de todo, Vettel es consciente de que esta será su última temporada con la escudería italiana y quiere darlo todo, seguir trabajando y "salir de esta mala racha".