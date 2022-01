Bernie Ecclestone lo tiene claro, cree que el nivel y la rapidez actual de Sebastian Vettel solo podría descubrirse si "vuelve a casa" en 2023, ya que en Red Bull fue campeón del Mundial de Fórmula 1.

El que fuera máximo dirigente de la F1 defiende que es muy complicado analizar y estudiar el rendimiento real del piloto alemán estando en un equipo como Aston Martin, ya que "no le ha ofrecido un coche competitivo en su primer año en Silverstone".

Aston Martin ha sido una de las grandes decepciones esta temporada, quedando séptimo clasificado en la tabla de constructores, y Vettel solo pudo conseguir un podio en Hungría. Al teutón solo le resta un año de contrato en la escudería.

No obstante, Bernie Ecclestone cree que abandonar la Fórmula 1 no debe ser una opción que entre en las posibilidades de Vettel: "No deberían decirle que tiene que retirarse. Debería dejar la Fórmula 1 cuando le dé la gana. Ya no sabemos cómo de rápido es porque no está en un coche competitivo, por lo que no es fácil decir que no es tan rápido como solía ser. En realidad, necesita estar de vuelta en Red Bul".

Aunque el propio piloto ya dejó la puerta abierta a su retirada recientemente: "A veces te haces la pregunta. Mentiría si dijera que no se me ha pasado por la cabeza. Si ya no siento el impulso interno y la ambición y me limito a entregar mensajes o aumentar mi cuenta bancaria sería una traición a la generación que aún está por venir y vivir ese sueño… pero el fuego aún está encendido".

Hay que esperar para conocer cuál será el futuro de Sebastian Vettel en la Fórmula 1, por ahora lo único que está claro es que esta temporada en Aston Martin, junto a Lance Stroll, espera mejorar los resultados del anterior año y volver a ofrecer su nivel más competitivo.