Lewis Hamilton se ha convertido en una de las personalidades más importantes y polémicas de la historia de la Fórmula 1. Asimismo, el heptacampeón del mundo siempre ha sido la cara visible de todas las aportaciones en contra del racismo.

De todo ello ha hablado a través de unas declaraciones recogidas por 'DAZN' en su programa 'True Driver', donde asegura que "en algunos equipos se hablaban cosas racistas" sobre él.

"Tenemos que conseguir que la gente empatice, necesitamos empatía. A veces me pregunto, ¿a nadie más le importa? Sebastian fue de los que más me apoyó", asegura Lewis.

"Me dijo que en algunos equipos hablaban cosas racistas sobre mí. Se arrodilló conmigo en 2020, todavía no he visto un piloto tan valiente como él. Hay que cambiar las leyes para que la gente viva mejor. Estamos arriesgando nuestras vidas para intentar concienciar a los demás", afirma.

Asimismo, el británico también ha hablado acerca de sus próximos proyectos reivindicativos para la sociedad dentro del 'Gran Circo', asegurando que no piensa parar de la mano de su 'Mission 44'.

"No sé cuál será mi próximo proyecto. Las leyes de protección de animales tienen que seguir revisándose, con el medio ambiente, a la gente le cuesta ver los desastres que ocurren", confirma Hamilton.

"Tengo 'Mission 44', un proyecto que inauguré en Londres y quiero expandirlo hacia África y EE. UU. con el que queremos inculcar a los niños que pueden tener un buen futuro, que pueden convertirse en ingenieros o en lo que ellos quieran", concluye.