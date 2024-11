Max Verstappen y Lando Norris han tenido varios encontronazos en pista en su lucha por el mundial de la Fórmula 1. Y el propio piloto británico llegó a reconocer que su amistad estaba en peligro. Ahora Ralf Schumacher ha desvelado que ambos pilotos ya no están volando juntos hacia las carreras como hacían antes.

"Es difícil mantener las amistades cuando realmente estás luchando por el campeonato y por posiciones, como es el caso. No volaron juntos a las últimas carreras, como era habitual. Ni siquiera estoy seguro de si la amistad sigue existiendo", dice el hermano de Michael Schumacher en 'Formel1.de'.

También tiene claro Ralf que el neerlandés es el mejor piloto de la parrilla y que siempre se le debe tener en cuenta.

"No se debe subestimar a Max de esa manera...", avisa. Y es que la remontada de Verstappen en el Gran Premio de Brasil volvió a demostrar que no tiene rival en esta Fórmula 1 aunque no tenga el coche más rápido. Va camino del cuarto mundial consecutivo.

El Gran Circo volverá en el Gran Premio de Las Vegas. Y en ese escenario Max ya podría cerrar su cuarto campeonato consecutivo.