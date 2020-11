Sebastian Vettel logró su primer podio de la temporada en el Gran Premio de Turquía después de un año complicado para el alemán. Vettel subió al tercer puesto tras el error de Leclerc en su lucha con Pérez por la segunda posición, algo que enfadó al monegasco.

El piloto ha reconocido la frustración de su compañero y, tras la carrera, confesó que le ha recordado a él: "A menudo me veo reflejado en él. Es mucho más joven, es muy rápido. Todavía no he tenido la oportunidad de hablar con él, pero más tarde le diré que no importa mucho que haya conseguido este podio o no porque todavía le quedan muchos años por delante, tantos podios, estoy seguro", ha insistido.

El tetracampeón coincide en que tanto Leclerc como Max Verstappen son los que más futuro tienen por delante en la Fórmula 1, aunque él apuesta el monegasco. "Para mí, creo que Charles es quizás la estrella más grande del futuro, quizás más que Max, porque es muy bueno. Creo que no está contento, pero en 10 años para él tener este podio o no, no hará ninguna diferencia".

Vettel reconoce la rabia del joven porque él tuvo la misma ambición cuando llegó al 'Gran Circo', algo que le sirvió para ganar sus cuatro mundiales.

"Es normal que esté enfadado. Cometió un error y perdió el podio, pero en general no debería importarle. Fue una carrera muy dura y creo que en diferentes partes de la carrera todos estuvimos muy cerca de perderla por completo. Por supuesto, es especialmente doloroso cuando sucede en la última vuelta", zanjó Vettel.