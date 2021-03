Yuki Tsunoda, piloto 'rookie' de AlphaTauri, sorprendió a todos en el fin de semana de test de Baréin marcando el mejor tiempo de la última jornada.

Sin embargo, rápidamente se desveló el 'truco' que había utilizado el piloto japonés: abrir el DRS en una zona no permitida en el circuito.

Ahora, se ha pronunciado sobre ello en la previa del primer GP de la temporada, en el mismo circuito donde se disputaron los mencionados test de pretemporada.

"No lo abrí pronto solo para tener un mejor tiempo, no tenía malas intenciones. Pero si puedes activarlo, también puedes usarlo, ¿verdad? Además, asumí que no era solo yo y que otros pilotos estaban haciendo lo mismo", se ha defendido.

Y además, afirma que las acusaciones son falsas y que nada cambia por haberlo usado: "Dicho esto, solo lo usé unos 50 metros antes, y en cuanto al de tiempo por vuelta creo que me dio solo dos o tres décimas. No fue una gran diferencia en plan seis o siete décimas".

"Por lo general, incluso en los test, al igual que en la carrera, no deberías poder usarlo sin cruzar la línea de activación. Pero en mi caso, pude usarlo, y pensé que tal vez la sesión estaba configurada de esa manera", se vuelve a justificar.

Lo cierto es que, independientemente del DRS, el equipo AlphaTauri ha demostrado ser una de las grandes sorpresas de esta pretemporada y muchos expertos apuntan a que se unirá a la zona media con Ferrari, McLaren, Alpine o Aston Martin.