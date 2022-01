Fernando Alonso tuvo una relación extraña con Honda. Los japoneses apostaron por él para ser su estandarte en McLaren en su vuelta a la F1, pero la unidad de potencia con fallos en poder y fiabilidad dejaron al bicampeón frío y molesto. El "GP2 Engine", en el GP de Japón, es historia del 2015 de Fórmula 1.

Porque la unión entre los de Woking y los de Sakura podría haber deparado algo grande... pero no. No fue así. Incluso no pudieron terminar su misión de llevar a McLaren a lo más alto, puesto que en Reino Unido cambiaron de motorista para unirse a Renault y para mandar a Honda a Toro Rosso.

Algo que, posteriormente, hizo que los nipones terminaran en Red Bull en una historia que terminó en 2021 y que dejó a Max Verstappen como campeón del mundo.

Ahora, Alonso, en palabras que recoge 'Motorsport', habla de cómo fue todo con Honda: "Cuando dejaron McLaren no estaban en un momento de pensar en ganar un Mundial".

"Pero hicieron un buen trabajo, y nombraron a la gente adecuada. Cambiaron la gestión", dice Fernando.

El asturiano incide en esto: "Introdujeron una nueva filosofía. Estoy contento por ellos... pero también siento tristeza. Espero que vuelvan".

"Hablé con Yamamoto en los últimos tres o cuatro Grandes Premios. Me llevó muy bien con él. Me permitió probar una MotoGP y fue al primero que felicité tras hablar con Verstappen en parque cerrado", sentencia Alonso.

