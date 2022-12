Ferrari perdió el duelo con Red Bull en 2022. Tanto en el campeonato de pilotos como en el de constructores los italianos fueron superados, condenados en gran parte por sus propios errores. Son varias las personas que han resaltado estos fallos, el último de ellos Mario Andretti, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1978.

El estadounidense ha dejado claro en una entrevista con 'La Gazetta dello Sport' que Ferrari no va a dejar de cometer fallos por cambiar de jefe, en referencia a la salida de Mattia Binotto: "¿Era necesario cambiar al hombre de arriba? Necesitaría poder tener más información para poder emitir un juicio, pero para mí debe haber un cambio de estrategia".

Además, resaltó que el problema de la Scudería reside en intentar anticiparse a sus rivales y ser más inteligentes, algo que no han logrado: "Cuando tiene un coche tan rápido no tienes que hacer algo diferente. Hubo momentos en los que sus rivales rodaban con neumáticos blandos, pero Ferrari lo hacía con medios. No siempre tienes que demostrar que eres más inteligente, hemos visto algunas estupideces. No sé quién fue el responsable, pero es necesario cambiar el sistema".

"Los pilotos deben involucrarse más, solo ellos saben cómo se comporta el neumático. Cuando pienso en que sacaron a Leclerc con intermedios en Brasil...¡Madre mía!", añadió Andretti.

El campeón del mundo en 1978 tiene claro cuál es el motivo de la derrota de Ferrari: "Este fracaso se basa en una dependencia exclusiva de los datos y la tecnología. Los ordenadores y la alta tecnología están muy bien, pero de vez en cuando necesitas experiencia".

Eso sí, Andretti tiene claro que los italianos estarán en la disputa en 2023: "Ferrari siempre será Ferrari. Todo el mundo quiere correr allí. Espero que veamos un Ferrari fuerte en 2023, lo tienen todo para ser competitivos. Si pudiera elegir un coche para la próxima temporada entre Red Bull, Ferrari o Mercedes, elegiría siempre Ferrari".