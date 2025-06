El trabajo de Aston Martin para que Alonso sea campeón del mundo en 2026: "El mejor posible..."

Fernando Alonso mira el 2026 con la ilusión que trae un año en el que se produce un coche totalmente nuevo donde reina la incertidumbre. Una normativa nueva con la que parten todos los equipos de cero, aunque los equipos con mejores recursos económicos parten con ventaja.

Antes del Gran Premio de España, el ovetense ha hablado sobre la oportunidad que se le presenta con Aston Martin y sobre el aprendizaje realizado en estos años: "Hemos hecho el mejor trabajo posible hasta hoy. Hemos mejorado algunos de los puntos débiles que parecía que el coche tenía cuando lo diseñamos por primera vez".

En la entrevista realizada en 'DAZN', Alonsoha advertido sobre las complicaciones que suelen traer estas pretemporadas de cambio de reglamentación: "Sigamos soñando, pero es el típico invierno que nadie puede saber nada. O sea, da igual lo que digan o lo optimista o pesimista que pueda ser la gente porque nadie va a tener ni idea hasta que lleguemos a la primera carrera".

"Nadie va a saber si el coche o la dirección del coche es la correcta o no y hasta que no vayamos al primer entreno no estaremos seguros. Incluso en los primeros entrenos (no lo estaremos) hasta que no hagamos unas cuantas carreras", ha avisado el asturiano.

Por la experiencia del bicampeón de Fórmula 1, esa sensación de incertidumbre también se contagia en el resto de los equipos que van a ciegas: "No sabemos realmente los rivales en qué han trabajado o en qué dirección han tomado. Así que, bueno, hay que tener paciencia y confianza al mismo tiempo".