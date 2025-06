Fernando Alonso ya tiene una oferta en firme para volver al Dakar: ¡Su excopiloto da el sí!

Allá por el 2020, Fernando Alonso tuvo un flechazo deportivo al dar el paso de competir en el Rally Dakar. El asturiano acabó encantado con la experiencia y en muchas ocasiones ha manifestado su voluntad de volver cuando la Fórmula 1 acabe para él.

Aquel año a los mandos del Toyota formó pareja con Marc Coma quien es el español más exitoso en el considerado el Rally más duro del mundo con cinco triunfos en la categoría de motos. Por entonces, el catalán adoptó el papel de copiloto.

Actualmente ya no compite, pero sigue ligado a esta categoría automovilística como organizador de la prueba antesala de Dakar: el Rally de Marruecos. En cambio, a la hora de hablar de la posibilidad de que el asturiano de volver, el pentacampeón no tendría dudas de salir del retiro.

"El proyecto de Alonso me encantó, lo disfruté mucho y me encajaría si en algún momento él tiene ganas de volver, de poderle acompañar si él quiere, pero sólo lo haría con un proyecto así, especial, distinto, que sea algo que realmente me seduzca", ha advertido en una entrevista para 'Marca'.

A la hora de ser cuestionado si es posible volver a ver al actual piloto de Aston Martin en el Rally más duro del mundo, Marc Coma ha sido muy tajante: "Sí, sí. Hablamos sobre eso... Yo creo que sí volverá, no tengo dudas".