Tan solo quedan unos días para que empiecen los primeros test de la temporada de Fórmula 1. El 19 de febrero en Barcelona se verán por primera vez los trabajos que han hecho todas las escuderías durante el invierno.

En Ferrari están listos para poner a prueba su nuevo monoplaza pero no quieren hacer promesas todavía. Esta temporada la afrontan con una nueva filosofía, con presión pero poco a poco. “Sería un error hacer predicciones. El año pasado lo hicimos, éramos los más rápidos en los test, y sufrimos un jarro de agua fría en Australia”, ha admitido Mattia Binotto en un programa de televisión italiano, 'Che Tempo Che Fa'.

"Entrar en un nuevo ciclo victorioso lleva su tiempo. La Fórmula 1 es muy competitiva. Nunca antes hemos tenido unos rivales tan fuertes, pero nuestro compromiso está ahí", ha continuado explicando Binotto.

El director de Ferrari acudió a la entrevista junto a Sebastian Vettel y Charles Leclerc, aunque este último tuvo que estar vía Skype. Entre pilotos y jefe hubo un ambiente relajado y un tono distendido, donde se vieron diversas bromas.

Además Binotto quiso recordar la 'trastada' de Leclerc, quien en sus vacaciones decidió saltar en paracaídas. Algo totalmente prohibido entre los pilotos de Fórmula 1, quienes suelen tener que pedir permiso a sus equipos en caso de que quieran hacer algún deporte de riesgo: "Aún no lo he perdonado. No lo volverá hacer, espero que lo haya entendido".

Ambos pilotos también han hablado de sus primeras sensaciones y de por qué trabajan en la Fórmula 1. "Para nosotros, estar en el coche es una sensación genial. El amor por lo que hacemos es más grande que el riesgo que tomamos", ha confesado Vettel, mientras recordaba a uno de los grandes referentes de este deporte: "Mi referencia siempre ha sido Michael Schumacher, puso la pasión por Ferrari en mí".

Leclerc, por su parte, ha explicado la gran pasión que siente cada vez que se sube a un monoplaza, "más como piloto de Ferrari". Sin embargo, no coincide con Vettel a la hora de elgir a su ídolo: "Ayrton Senna siempre ha sido mi referencia".

Finalmente Binotto ha aprovechado el ambiente relajado para recordar a sus pilotos el desastre de Brasil. "Son la mejor alineación del campeonato. Pero de vez en cuando nos dan algún que otro problema...", ha zanjado el director de Ferrari.