Ferrari se ha mostrado sólido durante las dos primeras jornadas de test, pero no a la altura de Red Bull. Algo que ha provocado caras largas en el box. En la escudería italiana esperan dar ese paso extra para poder luchar por el campeonato.

Carlos Sainz ha sido optimista: "Está yendo todo bien, estamos probando muchas cosas, mejorando todo lo que podemos el coche y explorando diferentes ventanas de trabajo".

"Estoy aprendiendo mucho, me estoy divirtiendo y esperamos que poco a poco sigamos progresando", ha afirmado el madrileño en declaraciones que recoge 'SoyMotor'.

Todavía no ha encontrado el máximo rendimiento de su SF23: "Hasta que no vaya al límite en clasificación y vaya a buscar esa última décima que me faltaba el año pasado... En los test es imposible saber si la tengo en el bolsillo o no, hasta la primera carrera me da que no lo sabremos".

"Estoy tratando de llegar lo más preparado posible a esa primera carrera que es lo que me faltó el año pasado, explorar cosas de 'set-up', de estilo de conducción... que me ayuden a llegar mucho más preparado", explica.

Red Bull y Max Verstappen vuelven a ser los rivales a batir. Y Sainz tiene claro que para la primera carrera el objetivo es "estar a su altura": "Han dado un paso adelante será difícil debatirles, pero ese es nuestro objetivo, dar un paso más grande que ellos y estar a su altura".