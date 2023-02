Segundo día de test de pretemporada, de nuevo con Fernando Alonso entre los mejores tiempos. El Aston Martin va bien y se está destapando como uno de los coches que puede dar la sorpresa. Antonio Lobato es optimista, aunque insiste en que "no lucharán por ganar".

"Aston Martin creen que van bien, que han dado un paso adelante muy grande. Se les ve fuertes, dicen en el paddock", cuenta el periodista español en 'SoyMotor'.

Y cuenta más sobre el equipo verde: "En Aston Martin están encantados. Han recuperado el trabajo perdido de ayer. Una carga de gasolina estable. Todo va bien. No tienen motivo de preocupación. Eso sí, no es el objetivo luchar contra Red Bull".

Sobre Ferrari, no tiene buenas noticias: "Ferrari... hay algo que no va bien. Se parece mucho a los problemas del coche del año pasado. La degradación. He visto algunas caras...". Otros coches con buenas sensaciones son Alfa Romeo y Haas.

Los problemas vienen para McLaren y Alpine: "En el fango, McLaren. Perdidos. Es algo que ellos saben. El resto de equipos están viendo. Alpine mejor que McLaren, pero también con problemas...".