Laurent Rossi, el gran 'jefazo' de Alpine, fue muy crítico con cómo están yendo las cosas en este comienzo de temporada. Ni Esteban Ocon ni Pierre Gasly se han acercado siquiera a la zona media de la parrilla de la Fórmula 1. Y eso provocó comentarios como que había "cosas de amateurs" en la gestión.

Ahora Otmar Szafnauer, director de Alpine F1, ha reaccionado a estas palabras. Lo hizo en Miami, donde por primera vez sus dos pilotos terminaron en los puntos (Gasly fue octavo y Ocon, noveno).

"Vi que salió algo de eso en la prensa, sí, pero no he tenido tiempo de leerlo. No ha sido un inicio de temporada fácil. No sé, tal vez por eso hizo esos comentarios...", ha expresado el de la escudería francesa.

Prefiere no pensar en ello y centrarse en el trabajo de desarrollo del monoplaza: "Lo más difícil de hacer en la F1 es asegurarse de sacar el 100% del rendimiento del coche. Y eso no está pasando. Hay 100 personas aquí, 1000 en casa y 900 que están trabajando en el rendimiento".

"La mayor parte del trabajo que afecta al rendimiento está en Enstone y Viry. Aquí sólo se trata de asegurarnos de que no cometamos errores y que no hay incendios en el motor. Tenemos mucha experiencia, técnicos e ingenieros del más alto nivel, y nos presionamos mucho a nosotros mismos", ha sentenciado el rumano.

Alpine ocupa la sexta plaza en el mundial de constructores. Incluso por detrás de McLaren, cuyo inicio de año está siendo absolutamente desastroso. Para hacerse una idea del malísimo rendimiento del Alpine, sólo hay que comparar sus puntos con los de Fernando Alonso, ahora en Aston Martin: 14 por 75 del piloto asturiano.