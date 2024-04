A la Fórmula E no hay circuito que se le resista. En esta competición, no hay ningún trazado en el que sea imposible adelantar, ni siquiera Mónaco. Y es que durante el ePrix del Principado tuvieron lugar 197 adelantamientos, 81 más que el año pasado.

La carrera de Mónaco ha sido bastante interesante. Aunque la estrategia ha vuelto a ser fundamental, lo cierto es que no todos los adelantamientos han tenido su origen en la táctica. Con la incorporación del Gen3, la FE ha pasado a las conocidas como 'carreras pelotón', en las que nadie quiere liderar hasta el final. Sin embargo, el las calles del Principado han regresado las carreras tradicionales.

Es evidente que todos los 197 adelantamientos no pueden ser considerados 'de calidad', aunque sí que podríamos decir que los principales lugares en los que los pilotos se han atrevido a lanzar el coche habrían sido impensables en la Fórmula 1. Loews, Portier y Rascasse fueron los tres principales puntos de adelantamiento, mientras que en Santa Devota y en la salida del túnel apenas hubo intentos.

Aún así, es lógico que Mónaco tampoco es el mejor circuito para adelantar del calendario, tampoco en Fórmula E. Para tratar de rebasar al rival era necesario que el piloto de delante tuviese a otro por delante que le provocase aire sucio, así buscar trazadas alternativas con el objetivo de que aparezcan los espacios.

Sin embargo, incluso esto sigue siendo indispensable en la Fórmula 1 en un circuito así, donde ya puedes hacer las trazadas más extrañas posibles que, si el de delante no quiere, no le vas a adelantar. De ahí que la categoría eléctrica le haya lanzado una indirecta al 'Gran Circo' citando la frase 'no puedes adelantar en Mónaco' como recado a la categoría reina.