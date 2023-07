Max Verstappen mostró, de nuevo, una insultante superioridad en un Gran Premio. Después de Hungría, fue el turno de Bélgica, donde el neerlandés ganó sin casi apuros sobre su compañero de equipo Sergio Pérez a pesar de salir sexto. Sí, sin casi apuros, porque hubo una acción en Spa que pudo haber cambiado absolutamente todo.

Que pudo haber dado un vuelco a la prueba. Que pudo hacer que, por fin, el que parece un piloto imbatible, que el que parece invencible, cediera. Que 'hincara' la rodilla. Que cayera derrotado. Y no. No fue por una mala parada, o porque alguien el apretara las tuercas (o no se las apretase), sino por un error suyo.

Uno forzado por la lluvia, escasa, que cayó durante varias vueltas en Bélgica. Por unas gotas que fueron suficientes para que sus tiempos fuesen peores y para que él se diera cuenta de que debía ser así. Porque al intentar hacer Eau Rouge como si nada pasara... casi pasa lo que él no quiere que pase jamás.

"Es la peor curva para tener un susto..."

Y es que casi se estampa. Casi pierde por completo el control del Red Bull y tuvo que hacer una corrección para evitar irse directo o bien a la grava o directamente al muro. Suerte, talento... pero ese 'casi' se parece mucho a los de Mónaco en, quizá casualidad, una pista con mayor o menor cantidad de agua.

Él mismo sabe que ahí pudo cambiar todo: "Es la peor curva para tener un susto así".

"Las dos o tres vueltas en las que llovió fueron difíciles. Veíamos que el agua caía pero no la intensidad... ¡estaba asustado!", dice.

"Por suerte..."

Y reconoce que pudo ser lo que pudo ser: "Por suerte no pasó nada, pero no podía haber sitio peor".

El caso es que terminó ganando la carrera, y sumando otros 25 puntos más que hacen que pueda incluso irse de vacaciones hasta octubre, volver en Qatar y seguir siendo incluso así líder del Mundial.

Ha salido victorioso en diez de las doce carreras disputadas, y en dos de los tres sprints que de momento se llevan. Sí, superioridad total... y también la de un Red Bull que, de momento, lo ha ganado todo.