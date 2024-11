El grosero error de Lance Stroll en la vuelta de formación del Gran Premio de Brasil fue la gota que colmó el vaso de la paciencia de muchos con el canadiense.

El compañero de Fernando Alonso no ha mostrado prácticamente oposición al asturiano y cuesta que sus resultados y rendimiento justifiquen su presencia en una parrilla tan apretada como es la de Fórmula 1.

Lo que sí la justifica, según Günther Steiner, es que su padre, Lawrence Stroll, es el dueño del equipo.

Según el exjefe de Haas, que hace ya semanas cargó contra el piloto asegurando que era "inexistente", Lance no quiere ser piloto y solo está en el campeonato por el interés de su padre.

"Nunca parece estar feliz, pase lo que pase. ¿Sería campeón del mundo si fuera feliz? No lo sé, porque algunas personas pueden ser buenas cuando incluso son infelices", ha explicado en declaraciones a 'motorsportweek'.

"Creo que mucha gente lo critica: 'Es un mal piloto. Está ahí simplemente porque papá tiene el equipo'. Pero digámoslo de esta manera: si papá no tuviera equipo, no creo que Lance fuera piloto de Fórmula 1, porque no quiere serlo", ha añadido Steiner.

Sea como fuere, Lance Stroll tiene contrato con Aston Martin, como mínimo, hasta 2026, temporada en la que su padre confía en poder luchar por el título.