"Lance pasa completamente desapercibido. Es extraño": así de contundente se ha mostrado Guenther Steiner en el podcast 'Red Flags' cuando le han preguntado por el canadiense.

El que fuera jefe de Haas hasta hace no mucho considera que el compañero de Fernando Alonso es un piloto que pasa desapercibido.

"Nunca hablas ni bien ni mal de él, simplemente no existe. No creo que sea un mal piloto de carreras. No sé qué es", ha señalado.

De hecho Steiner va más allá y le tacha de conformista: "Si el coche no es lo suficientemente bueno para subir al podio o algo así, él simplemente dice: 'Sí, me las arreglo. ¿A quién le importa? Esperaré hasta que llegue el coche del año que viene y veré si es mejor'".

"Se habla menos de él cuando no está en los puntos. Simplemente está ahí. Si no lo hubieras mencionado, ni siquiera sabría que corrió el fin de semana pasado", ha zanjado.

La realidad es que el rendimiento de Lance Stroll está lejos de lo deseado. Al menos en comparación con Fernando Alonso.

El bicampeón del mundo de Fórmula 1 sumó ocho podios en 2023 mientras que el canadiense no pudo subir al cajón. Ya este año, con un coche mucho menos potente, Stroll está a 38 puntos del asturiano.