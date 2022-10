Fernando Alonso estaba teniendo un muy buen inicio de carrera. Tras el Safety Car provocado por Valtteri Bottas, el español se ponía 9º tras salir 14º. Además, en la resalida pasó a Pierre Gasly para ponerse octavo y cuando iba a rebasar en la recta a Lance Stroll para ser séptimo, este giró hacia el lado por el que el asturiano le iba a pasar, chocándose ambos y con el de Alpine volando por los aires.

Sin embargo, para Stroll la culpa de es de Alonso: "Le he dejado espacio de sobra en pista, ni mucho menos es que le haya acorralado un poco o que lo haya llevado hasta el muro. Se podía haber movido antes y haberse ido más hacia la izquierda. Afortunadamente, no ha sido un impacto duro y estoy bien", dijo en 'Motorsport.com'.

Sin embargo, confiesa que tardó en actuar: "Me he movido tarde, pero había mucha diferencia de velocidad. Estaba juzgando más o menos, él estaba detrás de mí y elegía el lado para dónde ir. No es que le haya golpeado en su lateral, el impacto ha sido de su alerón delantero hacia la parte trasera de mi coche".

El accidente pudo ser mucho peor, y por radio se notaba a un Alonso asustado por lo que acaba de vivir. Además, tras la carrera también se le notaba muy afectado.

Curiosamente, el accidente lo han protagonizado los dos pilotos que serán compañeros de equipo la próxima temporada en Aston Martin. A pesar del horrible momento, Stroll no cree que esto pueda afectar a sur relación de cara al futuro.

"Ha sido una batalla rueda a rueda muy ajustada y desafortunadamente, nos hemos tocado, él no tenía por qué haberse acercado tanto hacia mí", comenta.

"Hay muchas formas en las que puedes ver este incidente, pero ha sido una lástima para nosotros. Somos pilotos de carreras y son cosas que pueden pasar en una carrera", añade.

Stroll, sancionado

Tras la carrera, la FIA investigó el accidente y determinó que Stroll fue el culpable, castigándole con tres puestos de sanción en la próxima carrera en México, además de quitarle dos puntos en su superlicencia.

"Los Comisarios escucharon al piloto del coche 18 (Lance Stroll), el piloto del coche 14 (Fernando Alonso), los representantes de ambos equipos y han revisado las pruebas de vídeo. Y ha quedado claro que el piloto del coche 18 se movió tarde al reaccionar al intento de adelantamiento del piloto del coche 14, desplazándose hacia la izquierda", dice la FIA.

"Los Comisarios han determinado por tanto que el piloto del coche 18 fue el culpable del incidente", concluye.