El Gran Premio de Austria continúa dando mucho de lo que hablar, más por lo que ha sucedido fuera de la pista que por los resultados que se han conseguido dentro de ella. Los límites de pista han sido un verdadero quebradero de cabezas para todos los pilotos.

El último en sumarse a la extensa lista de quejas en este sentido ha sido Pierre Gasly, que se ha mostrado bastante negativo ante las decisiones de la FIA: "No me parece correcto eliminar 43 tiempos de vuelta en la clasificación".

El francés a dejado, incluso, una peculiar reflexión en relación a su abuela: "Tenía a mi abuela frente al televisor, ella no entendía nada. Estaba como, '¿qué diablos está pasando realmente? Lewis Hamilton es en un primer momento 1º y dos segundos después es 18º".

Sin duda este ha sido el fin de semana más polémico de los últimos años en la Fórmula 1. Por ello, desde la organización ya estudian posibles soluciones para que el año que viene no se repita la situación.

Pierre Gasly, por su parte, no parece haberse encontrado cómodo con el monoplaza en todo el fin de semana. Más allá de las penalizaciones por límites de pista, el francés únicamente pudo ser décimo y solo pudo sumar un punto.

