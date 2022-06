La temporada 2021 de Fórmula 1 dejó una de las luchas más épicas que se recuerdan: Max Verstappen contra Lewis Hamilton por ser campeón del mundo. Fue finalmente el neerlandés quien salió campeón... pero antes ocurrieron muchas cosas.

Una de las más intensas fue en Silverstone, donde precisamente regresa la competición este fin de semana. Allí, en plena batalla, se tocaron ambos pilotos y el Red Bull acabó contra el muro y Verstappen en el hospital.

Ahora el campeón ha recordado lo ocurrido, aunque parece que no guarda rencor a su rival: "Por supuesto que el accidente no fue agradable, pero me encanta la pista".

En 'GP Racing' ha afirmado que rencor cero: "No tengo ningún resentimiento, además, creo que puedo dejar estas cosas de lado muy fácilmente".

"Me encanta ir allí, hay un ambiente realmente bueno y somos muy rápidos. Les encanta el automovilismo e Inglaterra tiene una historia muy grande", comenta Verstappen.

Sin embargo, este 2022 nada tiene que ver con lo ocurrido el curso pasado. Ni Verstappen ni Hamilton luchan juntos por el mundial ni tampoco Red Bull y Mercedes. Las flechas de plata ya no están en la pelea.

Por lo que presumiblemente no veremos este duelo de nuevo. Aunque sí hay que tener en cuenta que Mercedes llega muy motivado y en los últimos han deslizado optimismo incluso de cara a la victoria. Algo esconden... pero no han querido desvelar nada.