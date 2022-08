Nicholas Latifi es el único piloto de la actual parrilla que aún no ha puntuado en ninguna carrera. Este es un detalle que no ha pasado desapercibido para Williams y, aunque el canadiense trae mucho dinero a la escudería, los británicos se estarían planteando no renovarle, lo que podría provocar que se moviera una pieza más del puzle que supone el mercado de la Fórmula 1.

La situación actual es la siguiente: tan solo Red Bull, Mercedes, Ferrari y Aston Martin tendrían su plantilla cerrada para el 2023. Sin embargo, en el resto de equipos puede haber movimientos.

Ese asiento que dejaría vacío a Latifi podría ser para Mick Schumacher. Todo hace indicar que el alemán se desvincularía con Ferrari y, consecuentemente, de Haas, lo que haría que Mick pudiera recaer en la escudería británica.

Sin embargo, Esteban Ocon manifestó que le gustaría que Schumacher fuera su compañero en Alpine, por lo que se le abre una nueva puerta al joven alemán.

El hueco que dejaría Schumacher en Haas lo ocuparía Antonio Giovinazzi. El italiano correrá en dos sesiones de libres con la escudería americana y todo apunta a que podría regresar a la Fórmula 1 tras un año de parón.

En cuanto a AlphaTauri, también suena Gasly para recalar en Alpine, y ese sitio lo ocuparía el joven piloto de Indycar Colton Herta.

Ricciardo, ¿sin asiento para 2023?

A todo esto, aún queda un hombre sin asiento: Daniel Ricciardo. McLaren comunicó que el australiano no seguiría con ellos y ahora el ex de Red Bull debe buscar nuevo equipo. Si finalmente Mick acabara en Alpine, podría recaer en Williams, aunque al australiano también le gustaría ir a Alpine.

Pero en caso de que llegara Gasly a Alpine, esa puerta se le cerraría, al igual que la de Williams si Mick fuera allí. En ese caso, Ricciardo podría ver como se queda sin un asiento para 2023.