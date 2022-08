Era un secreto a voces y ya es oficial. Daniel Ricciardo no correrá con McLaren la próxima temporada. La escudería lo ha hecho oficial en un comunicado en el que ha informado que separan sus caminos "de mutuo acuerdo". "El equipo agradece a Daniel su dedicación y contribución, incluida su memorable victoria en Monza. Esperamos terminar la temporada con fuerza juntos", dice la nota.

Tras la salida de Fernando Alonso de Alpine y el 'no' del joven Oscar Piastri, todos los rumores apuntaban que el joven piloto tenía un acuerdo con McLaren. Eso no es oficial, pero todo apunta que ese es el camino. De ahí la salida del piloto australiano.

Ahora queda por ver cuál será su destino. Precisamente Alpine es una de las escuderías que ha sonado. Pero no la única. Este miércoles prensa especializada en motor han desvelado una conversación entre Haas y Ricciardo que se habría producido en los últimos días.

"Anunciaré mis propios planes de futuro a su debido tiempo, pero a pesar de lo que me depare este nuevo camino, no me arrepiento de nada y estoy orgulloso del esfuerzo y el trabajo que he hecho en McLaren, sobre todo de la victoria de Monza de la temporada pasada. Nunca he estado más motivado para competir y ser parte de un deporte que me encanta tanto y tengo ganas de lo que viene", ha dicho.

Ricciardo parece tener dos opciones: Alpine y Haas. Dos equipos de mitad de tabla similares a McLaren. El rendimiento del piloto en su actual equipo no ha convencido. La diferencia con su compañero, Lando Norris, es demasiado grande otra temporada más. Por ello McLaren ha preferido mirar al futuro.

El mercado se mueve en F1. Ahora el asiento de Ricciardo queda libre, además del de Alonso en Alpine. Dos puestos que serán ocupados en las próximas semanas, a la espera de unas noticias que seguirán siendo apasionantes en el parón veraniego.

La competición vuelve este fin de semana en Spa con el Gran Premio de Bélgica. Allí muchos equipos, y muchos pilotos, tendrán que dar explicaciones sobre todo lo ocurrido en las últimas tres semanas en el mercado del 'Gran Circo'.