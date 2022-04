El Gran Premio de Miami ya ha sido visitado por el primer piloto de Fórmula 1. La carrera se celebrará en mayo, pero Sergio Pérez ya ha rodado por sus calles. Todavía, eso sí, no lo ha hecho por el circuito en sí sino por el trazado de la ciudad.

El segundo piloto de Red Bull ha protagonizado este sport en el que supuestamente tiene que viajar de Nueva York a Miami con su monoplaza debido a un enfado con Christian Horner. Y gracias a este vídeo se ha podido ver al primer F1 por las calles de la ciudad estadounidense, que esta temporada se estrena en el calendario de la competición.

Miami before May 😉 How about a first lap, @SChecoPerez? 🙌 pic.twitter.com/Si3rYueMPk