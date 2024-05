Max Verstappen ha ganado cinco de las siete carreras que se han disputado esta temporada, a excepción de Australia y Miami. Sin embargo, la historia cambia cuando se habla de los sábados. El neerlandés ha demostrado ser el rey de las clasificaciones, este año de momento ha logrado todas las 'poles'. Si se suman a la que consiguió en Abu Dhabi, Max lleva ocho seguidas.

El piloto de Red Bull, que lleva rompiendo récords desde que entró en la competición, podría apuntar a su casillero dos marcas más en caso de hacer la pole este sábado en el Gran Premio de Mónaco. Lo más reseñable es, que de conseguirlo, estaría arrebatándole estos logros a dos leyendas de la F1, Ayrton Senna y Alain Prost.

Max Verstappen suma ocho 'poles' seguidas, la primera pole de la racha fue la de Abu Dhabi en 2023, y la octava ha sido en el último GP, en Ímola. Si consigue ampliar la racha a nueve, desempataría a Senna como el piloto que más 'poles' consecutivas ha conseguido. Ayrton Senna logró esta marca entre 1988 y 1989 a los mandos de su McLaren-Honda.

En cuanto al otro récord, Max también está empatado con Alain Prost, que es el piloto que más 'poles' ha sumado consecutivamente desde el inicio del mundial. El francés logró esta marca en 1993, año en el que corrió para Williams y en el que consiguió su cuarto y último título.

El circuito de Montecarlo no es el preferido de Max pero esto no significa que no se le de muy bien. El de Hasselt ha logrado dos victorias en las últimas tres ediciones, aunque solo ha logrado una 'pole'. Verstappen intentará poner a Red Bull en el peldaño más alto del podio para seguir ampliando su palmarés en cuanto a récords se respecta.