A pesar de que McLaren está cada día más cerca, Max Verstappen sigue dominando la Fórmula 1 con puño de hierro. Se llevó la victoria en Ímola al detener a Lando Norris en las últimas vueltas y sigue caminando hacia su cuarto campeonato consecutivo.

Pero el jefe de McLaren, Zak Brown, precisamente su gran rival en estos momentos, ha restado importancia a las victorias de Max con este Red Bull. Cree que hasta siete pilotos de la parrilla saldrían campeones con este monoplaza. Lo dijo después del Gran Premio de Emilia-Romagna.

"Creo que hay 6 o 7 pilotos en la parrilla que serían campeones con el Red Bull...", dijo en declaraciones a 'ESPN F1'.

Y tiene claro que no sería campeón con otro monoplaza: "Por muy grande que sea Max, no creo que ganara el campeonato con otro coche que no fuera el Red Bull en este momento".

Después de siete carreras y cinco victorias, Max lidera el mundial con 161 puntos. Segundo es Charles Leclerc con 113 y tercero su compañero en Red Bull, Sergio Pérez, con 107.

Parece una ventaja suficiente para caminar con paso firme hacia ese cuarto campeonato. Pero todo puede pasar si McLaren sigue acercándose. Y desde ese equipo han dejado claro que Max ni mucho menos es invencible en la Fórmula 1 actual.