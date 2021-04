Sebastian Vettel no está pasando por su mejor momento en la Fórmula 1. El tetracampeón del mundo, ahora en Aston Martin tras su paso por Ferrari, lleva un par de carreras aún con la cabeza en 2020 y no ha terminado de arrancar con el equipo británico. Las críticas hacia él no se han hecho esperar, pero Mark Webber ha querido echarle un capote.

El australiano, excompañero de Seb en sus gloriosos años en Red Bull, le ha mandado un mensaje con consejo incluido con unas palabras en 'RaceFans'.

"Es muy duro consigo mismo. Es el primero que se critica, y es fácil sentirse superado por estas cosas", cuenta.

Webber le marca el camino a Vettel: "Debe asegurarse de que no se le vaya todo de las manos y de poder volver a tomas la riendas de todo. Las próximas seis o siete carreras van a ser cruciales para él".

"Da igual, no importa cómo te llames o lo que hayas hecho. Cada año tienes que cumplir con lo que se espera en la Fórmula 1. Él lo sabe", cuenta.

Para Webber, todo lo que pasó en Ferrari es fundamental: "Debió ser muy duro para él. Buscaba un cambio, pero siempre te juzgan por lo que haces en el coche".

"Es complicado saber como pasó, pero creo que está bastante claro. Vettel es el protagonista, él es quien puede salir de esta situación de mierda", sentencia.

