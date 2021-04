Sebastian Vettel no pasa por su mejor momento en la Fórmula 1. El alemán, tras un año horrendo en Ferrari, se marchó a Aston Martin para encontrarse a sí mismo pero de momento no lo ha logrado. Tras dos carreras, la de Baréin y la de Imola, el tetracampeón sigue con su casillero de puntos a cero.

Y, claro está, los ataques hacia su persona en el mundillo del automovilismo se suceden. Especialmente duro ha sido Jason Watt, expiloto de la F3000.

"Vettel es un hombre acabado", ha llegado a afirmar en el diario 'Ekstra Bladet'.

Pero no se queda ahí: "Hace mucho que no hace nada bueno. Comete mucho errores, no sé si podrá seguir así mucho tiempo. Este año se quedará, pero..."

"Es un piloto caro para el equipo, pero se paga su propio salario por traer patrocinio", cuenta Watt.

Gerhard Berger, su ex jefe en Toro Rosso, también le ha dado un palo aunque no tan fuerte como el que le dio el danés.

"Sé por mi experiencia que llegará el momento en que pases por tu mejor momento. Hay que tener eso en cuenta", afirma.

