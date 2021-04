Sebastian Vettel ha desvelado a que dedico su tiempo libre durante el confinamiento. Mientras otros pilotos se decantaron por los videojuegos, el alemán tuvo se ocupó de aprender sobre la agricultura orgánica. Algo que ha hecho en el piloto de Aston Martin una persona concienciada acerca de esta práctica agrícola ecológica.

"Como tenía más tiempo del que había planeado, pensé en lo que podía hacer y en lo que me interesaba. En algún momento te das cuenta de que no todas las verduras son iguales, que no todas las manzanas tienen los mismos nutrientes, y te preguntas por qué. Entonces te das cuenta muy rápidamente de dónde viene la manzana y cómo se cultiva, y así fue como se me abrieron las puertas", afirma Vettel en la presentación de su proyecto de cultivo orgánico 'BioBienenApfel'.

Así el tetracampeón del mundo ha descubierto una nueva pasión fuera de los circuitos de la Fórmula 1. Incluso ha desvelado que llegó a plantar un huerto gigante en su casa de Suiza con forma de corazón. Una tarea que empezó junto a sus hijas pequeñas, pero que pronto se encargó de hacer solo.

"La teoría me interesa y leo mucho sobre ella. Pero aprender más del lado práctico y hablar con las personas que se ocupan de ello en el día a día, fue muy interesante. Ya que no quería conformarme con un corazón pequeño, busqué hacer un corazón un poco más grande. Las chicas estaban ahí conmigo al principio, pero luego me quedé solo con la pala y eso fue muy agotador", concluye Vettel.