La saga Schumacher en Mercedes continúa. Tras tres años en los que Michael Schumacher compitió con las flechas de plata en su vuelta a la Fórmula 1 allá por 2010, ahora es su hijo el que podría recalar en Brackley.

La salida de Lewis Hamilton deja un asiento libre de cara a 2025. Mick, hijo del siete veces campeón del mundo y sobrino de Ralf, es el actual piloto reserva de la marca. Aunque no compite en Fórmula 1 desde 2022, este año estará en el WEC junto a Alpine, por lo que para Ralf Schumacher podría ser un opción para Mercedes de cara a 2025.

"No habrá tantos candidatos y me pregunto qué quiere hacer Toto Wolff. George Russell, si no comete ningún error, sin duda, es capaz de seguir los pasos de Lewis y liderar el equipo. La pregunta es si van a ir a por experiencia o si van a confiar en talentos de futuro. Mick es una de las mejores opciones entre los jóvenes", afirmaba Ralf en una entrevista con Sky Alemania.

"También está Carlos Sainz en el mercado, aunque creo que es más probable que aterrice en Audi. Creo que las opciones de Mick son buenas y se merece la oportunidad. Sería un buen piloto junto a Russell para crecer para el futuro. Estoy bastante seguro de eso, ahora falta que Toto tenga la misma opinión, pero hasta ahora, sólo he escuchado cosas buenas sobre Mick", prosiguió.

Por otro lado, Schumacher ha querido señalar las claves para entender el fichaje de Hamilton por Ferrari: "Lewis realmente quiere ganar y creo que ha perdido algo de confianza en el equipo y en toda la estructura de Mercedes en los dos últimos años".

"Han sido dos temporadas difíciles, y no hay que subestimar el hecho de que su relación con Frédéric Vasseur es muy larga, ambos se conocen bien y estoy seguro de que le ha prometido de todo", concluyó.