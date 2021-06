Pierre Gasly, Alex Albon, Checo Pérez... el puesto de compañero de Max Verstappen en Red Bull ha ido rotando en las últimas temporadas sin que ningún piloto se haya conseguido afianzar en la escudería austriaca. Con contrato hasta 2022, la continuidad del mexicano está en el aire... pero, ¿qué hubiera sido del equipo si Carlos Sainz no se hubiese marchado?

Alcanzada la madurez deportiva a sus 26 años y con el primer podio en el bolsillo con Ferrari tras cinco carreras de Mundial, Carlos tiene enamorada a toda la gente de Maranello. Su dedicación, constancia y buen 'feeling' han casado de lujo con la filosofía del 'Cavallino', que ve en Charles Leclerc y él la pareja del presente y futuro de la 'Scuderia'.

Sin embargo, muchos se preguntan cómo sería ver a Sainz mano a mano con Verstappen en Red Bull. Y es que ambos coincidieron en su etapa de 'rookies' en Toro Rosso, equipo satélite de la marca de las bebidas energéticas.

Tras dos temporadas, Carlos se despidió y puso rumbo a Renault, quedándose Max como el principal diamante a pulir. Y es que fue el propio madrileño el que decidió poner punto y final a su etapa en el equipo, tal y como ha afirmado Helmut Marko, asesor de la escudería, en 'Formel 1'.

"No despedimos a Sainz y no es coincidencia que llegáramos temprano a ficharlo", explica Marko, que veía a Carlos con una ambición que no podían corresponder: "Verstappen y Sainz estaban muy adaptados, pero no tuvimos la oportunidad de ofrecerle más que un lugar en Toro Rosso. Él no estaba convencido ahí. Sentía que no estaba avanzando".

"Primero lo cedimos y luego cancelamos el contrato por completo. Después de todo, no queríamos interponernos en el camino de su futuro", ha añadido el asesor ejecutivo.

Eso sí, entre ambos, vieron más potencial en Verstappen, por lo que no se arrepienten de su decisión: "En 2015 y principios de 2016 éramos muy fuertes, pero vimos a Max como al piloto más fuerte. Es por eso por lo que la elección de el asiento en Red Bull recayó en Verstappen en ese momento. Creo que los resultados que Max mostró posteriormente justifican esa decisión".