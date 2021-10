Desde 2018, Netflix emite 'Drive to Survive', una docuserie que analiza la temporada de Fórmula 1 desde el punto de vista de distintos equipos y pilotos en cada capítulo.

Su producción ha generado controversia en el 'Gran Circo'. Mientras unos apoyan que se muestren los entresijos de la categoría y se acerque al aficionado a los corredores, otros creen que su sensacionalismo no es beneficioso para la F1.

En línea con la segunda corriente de opinión están Carlos Sainz y Max Verstappen. El piloto de Ferrari ha asegurado en la revista 'GQ' que se sintió "decepcionado" con un capítulo de la pasada temporada en el que se analizaba el mal momento de la 'Scuderia' y la salida de Vettel para que llegase el '55'.

"El episodio de la tercera temporada sobre Ferrari no es muy bueno. Me sentí relativamente decepcionado cuando lo vi, porque Ferrari es mucho más grande y mejor de lo que parece ahí", ha explicado el madrileño.

"Estábamos pasando por una mala racha, pero creo que todos los grandes equipos de todos los deportes pasan por años difíciles. Ahora estamos en el camino de vuelta hacia arriba", ha añadido.

A su vez, Sainz ha reconocido que se ha producido un "cambio" desde su estreno: "Ciertamente he sentido un pequeño cambio en el seguimiento del deporte en las redes sociales con los aficionados estadounidenses".

"Creo que Netflix tuvo el mayor impacto en ello. Como deporte, siempre hemos tenido las puertas relativamente cerradas, y Netflix ha permitido a los aficionados en Estados Unidos y en todo el mundo ver las personalidades de los pilotos", ha zanjado, sacando el lado bueno de la docuserie.

Max no saldrá en la próxima entrega

Verstappen, por su parte, se ha negado a participar en la próxima temporada de 'Drive to Survive', argumentando que se exageran situaciones entre pilotos y que a él le gustan "las cosas verdaderas".

"Entiendo que es una cosa que se tiene que hacer porque ha aumentado la popularidad de la F1. Pero como piloto, a mí no me gusta formar parte. Han falsificado rivalidades que no existen, así que no voy a participar y tampoco les voy a dar entrevistas. A mí me gustan las cosas verdaderas", señala el neerlandés.

De hecho, el líder del Mundial pone de ejemplo su choque con Lewis en Imola: "Me imagino que Netflix nos mostrará a Hamilton y a mí como rivales. Quizá magnifican aquella vez que nos tocamos caminando, seguro que lo muestran".