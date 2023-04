Lewis Hamilton es siete veces campeón de la Fórmula 1 y al volante del Mercedes dominó el mundial durante muchos años. Solo Nico Rosberg, su compañero, le pudo 'toser' en el año 2016, arrebatándole el campeonato. Después, Max Verstappen terminó con su dominio.

En las últimas semanas se ha relacionado al británico con un posible cambio de aires. Todo por unos rumores de que Charles Leclerc podría querer salir de Ferrari harto de los malos resultados.

Pero esa opción para Hamilton parece cerrado. Su futuro debería seguir estando en Mercedes. El expiloto de F1 Gerhard Berger ha dado una curiosa explicación del motivo por el que Lewis no ha optado por esta opción durante toda su carrera.

"Todos los pilotos de carreras quieren pilotar para Ferrari al menos una vez en la vida. Casi todos los mejores pilotos de la historia han estado allí en alguna ocasión. Ayrton Senna no fue porque sabía que no podría ganar allí, quizá pase lo mismo con Lewis...", dice Berger.

Aunque cree que su futuro estará en Mercedes: "Si Lewis no consigue tener un coche competitivo en Mercedes y también si tiene las puertas de Red Bull cerradas, ¿por qué no intentarlo con Ferrari en caso de que no quiera dejarlo? Quizá pueda solucionar los problemas que tienen. El compromiso de un piloto con un equipo no significa nada, nadie revela sus cartas".

Hamilton termina contrato al finalizar la presente temporada, pero todo apunta que seguirá en Mercedes hasta que se retire de la F1. A sus 38 años parece estar viviendo sus últimos instantes en la competición.