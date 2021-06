Carlos Sainz se ha quedado por segunda vez fuera de una Q3 en este Mundial de 2021 de Fórmula 1. El madrileño de Ferrari ha firmado en el GP de Estiria la que es su peor clasificación desde que está en Maranello pero manda un mensaje positivo para el domingo.

"Nos falta ritmo a una vuelta, pero en tandas largas hemos ido mejor que en Francia. El ritmo de carrera es bueno, pero hay que ver el tráfico y los neumáticos", afirma el madrileño.

Y es que algo hay en Austria que no le va bien al Ferrari: "No entendemos cosas de esta pista. No se acaba de adaptar a nuestro coche. A una vuelta fuimos fuertes todo el año. Salimos fuera de posición".

"Nunca habíamos estado a cuatro décimas de los McLaren y de los AlphaTauri, y eso es muchísimo. Necesitamos mejorar y está claro que esta pista no se adapta bien al coche", dijo en DAZN.

Pero los puntos se reparten el domingo: "Esperemos que todo mejore porque algo no estamos entendiendo de esta pista. Esperemos ir hacia adelante y no hacia atrás en la carrera".

Sainz habla sobre la última vuelta en Q2, que le han quitado por haberse salido de los límites de la pista: "No creo que me hubiera puesto más arriba. No habría cambiado nada. No hemos tenido ritmo. Me está costando un poco más el cómo pilotar... No son tan buenas las sensaciones como en otros circuitos".

Sale duodécimo, con un Charles Leclerc que ha estado más arriba y sí ha pasado a Q3. Por su parte, Fernando Alonso es noveno en la pole de Max Verstappen.

Te puede interesar

Fernando Alonso, exultante tras una de sus "mejores clasificaciones": "Ya al cien por cien... bueno, siempre queda algo"

La radio de Fernando Alonso que desvela por qué ha vuelto a la F1: "Cualquiera que sea la posición..."

George Russell y su brutal estadística en 2021 que preocupa y mucho a Valtteri Bottas