Russell se pronuncia sobre su contrato en Mercedes

"No hay presiones"

El futuro de George Russell es incierto en Mercedes. En estos momentos, el contrato del británico expira este año y en la escudería alemana lleva tiempo rumoreándose una posible llegaba de Max Verstappen en 2026, pese a tener contrato con Red Bull.

Pese a todos estos rumores, el piloto de Mercedes se ha mostrado tranquilo con su futuro en el equipo alemán en la rueda de prensa en el Gran Premio de Japón. "Desde mi parte, no hay estrés alguno respecto a un contrato", ha comentado en declaraciones recogidas por 'GP Blog'.

"En la Fórmula 1, los contratos existen, pero las cosas cambian muy rápido. Creo en mí mismo, tengo que rendir al máximo, así de simple", ha asegurado, algo que está demostrando desde el arranque de este 2025, consiguiendo dos podios en las dos primeras carreras.

Además, el '63' tiene claro que su situación contractual puede resolverse en cualquier momento, tal como le ha pasado en otras ocasiones. "Cuando se trata de discusiones contractuales, creo que con nosotros en el pasado, con Toto, no ha tomado más de 24 horas tener la conversación", ha recordado sobre las anteriores negociaciones con el jefe de equipo.

Por lo que el piloto se muestra tranquilo pese a los rumores de quedarse sin asiento en Mercedes: "Luego, va a los abogados, y establecemos algo. Así que no hay prisa de mi parte, no hay preocupaciones y no hay presión. Estoy disfrutando donde estoy en este momento en el deporte, disfrutando de mi rendimiento y simplemente disfrutando de las carreras. Esa es la prioridad principal en este momento".